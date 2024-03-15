Южная Корея и США провели совместные военные учения

Военные летчики Южной Кореи и США на этой неделе провели совместные учения со стрельбой против условных крылатых ракет и артиллерии дальнего радиуса действия в водах у западного побережья, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

Отмечается, что пятидневные учения начались в понедельник. В них было задействовано около 40 самолетов, включая южнокорейские истребители F-35A, F-15K и F-4E, а также самолеты A-10 и F-16 7-й воздушной армии США, дислоцированные в стране.

Пилоты тренировались наносить высокоточные удары по крылатым ракетам условного противника, летящим на малых высотах, ракетами класса "воздух-воздух", а также по дальнобойной артиллерии с использованием ракет класса "воздух-поверхность" и управляемых бомб, передает Интерфакс.

Агентство также сообщает, что учения прошли на фоне возобновившихся опасений по поводу северокорейских угроз.