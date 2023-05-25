Южная Корея и США проведут масштабные учения на границе с КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи и США начнут уже сегодня масштабные боевые учения у границы с Северной Кореей в четверг, несмотря на предупреждение КНДР о том, что она не потерпит такой «враждебной репетиции вторжения», сообщает AP News.

Учения Южной Кореи и США знаменуют 70-ю годовщину создания военного альянса между Сеулом и Вашингтоном.

Власти стран-участниц учений заявили, что в этом году будут задействованы современные истребители-невидимки, ударные вертолеты, реактивные системы залпового огня и другое оружие из Южной Кореи и Соединенных Штатов. Пока не было известно, сколько человек примет участие в учениях, но предыдущие учения в 2017 году привлекли около 2000 солдат и 250 единиц вооружения из обеих стран.

В предыдущем заявлении министерства обороны говорилось, что эти учения имеют целью усилить совместные оперативные возможности союзников. Южная Корея и Соединенные Штаты будут стремиться создать «доминирующие возможности сдерживания и реагирования», чтобы справиться с северокорейскими ядерными и ракетными угрозами.