Южная Корея, США и Япония начали совместные военные учения в Восточном море

В понедельник, 17 апреля, Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начали трехсторонние совместные учения в Восточном море. Государства в рамках тренировок задействовали три эсминца.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на корейское издание Yonhap, три страны решили усилить координацию в сфере безопасности на фоне провокационных действий КНДР. К ним относится и запуск баллистической ракеты на твердом топливе в четверг, 13 апреля.

На учениях будут отрабатываться процедуры по обнаружении и отслеживанию целей баллистических ракет с помощью компьютерной имитации. Страны также улучшат координацию в вопросе обмена информацией.

В рамках тренировки задействованы три эсминца с системами "Иджис". Сюда относятся южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Последний раз трехсторонние учения такого формата государства проводили в феврале.

"Это была возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Югом, США и Японией против прогрессирующих ядерных и ракетных угроз Севера и укрепить возможности наших ВМС по реагированию на запуски баллистических ракет", — прокомментировал учения официальный представитель ВМС Южной Кореи.