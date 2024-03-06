Последнее обновление: 06.03.2024 18:46

Никки Хейли официально вышла из президентской гонки в США

Экс-губернатор Южной Каролины и бывшая постпред США в ООН Никки Хейли официально сняла свою кандидатуру в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Никки не удалось добиться сколько-нибудь значимого успеха по итогам «супервторника» в США, когда праймериз Демократической и Республиканской партий прошли сразу в 15 штатах и на одной американской территории.

На них убедительную победу одержали Трамп и Байден, а Хейли смогла с небольшим преимуществом выиграть лишь в штате Вермонт.

В «супервторник» распределяется около трети всех голосов делегатов — 865 у республиканцев и как минимум 1420 у демократов. Байден одержал победу на демократических праймериз во всех 14 штатах, где в «супервторник» проходило голосование, проиграв лишь в Американском Самоа (островной̆ территории США), Трамп тоже выиграл во всех штатах, уступив Хейли лишь в Вермонте.

Хотя данные опросов показывали, что у Хейли гораздо больше шансов добиться убедительной̆ победы над Байденом на президентских выборах в ноябре, чем у Трампа, череда поражений на праймериз практически не оставила ей̆ шансов составить конкуренцию экс-президенту США в борьбе за номинацию.

Выбив из гонки своего последнего остававшегося соперника, Трамп таким образом остается единственным кандидатом в президенты от Республиканской̆ партии. Как ожидается, на следующей̆ неделе он окончательно закрепит свою номинацию, добрав до необходимых для выдвижения 1215 голосов делегатов.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование