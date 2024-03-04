Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах президента

Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо о запрете бывшему президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента.

Решение будет действовать по всей стране. Судьи штата Колорадо ранее решили, что он не может быть включен в бюллетени как должностное лицо, принимавшее участие в «мятеже или восстании».

Адвокат Трампа утверждал, что беспорядки в Капитолии были недостаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как мятеж, и что высказывания Трампа перед своими сторонниками в Вашингтоне в тот день были защищены его правом на свободу слова. Адвокат утверждал, что суды не имеют права требовать исключения Трампа из избирательного бюллетеня.