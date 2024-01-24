Байден: Трамп станет кандидатом в президенты от республиканцев

Президент США Джо Байден считает очевидным, что его соперником в президентской гонке от Республиканской партии станет Дональд Трамп.

"Сейчас очевидно, что Дональд Трамп будет номинантом от Республиканской партии", – сказал нынешний глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что его послание заключается в том, что "сейчас на карту поставлено все" – демократия, личные права и свободы, а также экономика.

Он пригласил независимых и республиканцев, "которые разделяют нашу приверженность основным ценностям нашей нации... присоединиться к нам, как к американцам".

Комментарий Байдена последовал после того, как Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.