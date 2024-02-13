Последнее обновление: 13.02.2024 13:38

В выходные во Франции могут отменить много поездов из-за забастовки диспетчеров

В ближайшие выходные во Франции могут быть большие перебои с железнодорожным движением из-за забастовки диспетчеров. Об этом сообщает Le Figaro.

После последней серии переговоров с работодателем два профсоюза анонсировали забастовку диспетчеров движения на 16-18 февраля, она может охватить от 70 до 90% всех работников.

В случае забастовки таких масштабов многие поезда придется отменить.

Гендиректор оператора железной дороги SNCF Жан-Пьер Фаранду выразил сожаление из-за решения диспетчеров, и отметил, что это может сорвать поездки на выходные тысячам людей.

Он пообещал "сделать максимум" для того, чтобы на важнейших маршрутах осталось как можно больше рейсов. К таким отнесли в том числе поезда в направлении горнолыжных регионов.



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