Правительство Греции отвергло шантаж разгневанных фермеров

После того как во вторник греческие фермеры объявили об эскалации протестов, включая блокирование автодорог страны и возможный марш на Афины на следующей неделе, в правительстве заявили, что готовы к встрече премьера и представителей протестующих, но при условии отсутствия блокировок. Об этом сообщает Ekathimerini.

В правительстве говорят, что продемонстрировали "абсолютную добрую волю", пойдя на немедленные уступки по требованиям, которые он считает обоснованными, но в ответ фермеры усилили мобилизацию, что "не способствует диалогу".

Они подчеркнули, что встреча с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, которого шантажируют перекрытием дорог, не состоится.

Еще одним условием для продолжения переговоров является то, что правительство должно знать, с кем оно разговаривает, поскольку фермерский фронт является фрагментированным.

По словам источника в правительстве, требования фермеров Фессалии, например, нельзя отождествлять с остальной Грецией, поскольку очевидно, что этот регион сталкивается с дополнительными проблемами.

Кроме того, правительство считает, что требования в основном были выполнены.

Сейчас оно наблюдает за тем, как будут разворачиваться протесты, и если фермеры сделают шаг назад и прислушаются к условиям, выдвинутым правительством, тогда обсуждение может состояться лично с премьер-министром.

На это также указывает ряд заявлений чиновников, которые постоянно позиционируют себя как сторонники диалога. Представитель правительства Павлос Маринакис заявил в эфире радио Real FM, что двери премьер-министра всегда открыты, а министр сельского развития Лефтерис Авгенакис подчеркнул, что министерство открыто для встреч с фермерами.

Между тем министр финансов Костис Хатзидакис подчеркнул в эфире радио Skai, что "мы открыты к дискуссиям с фермерами в рамках, однако, определенных ограничений, определенных экономикой".

Ранее премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о продлении на год специальной налоговой декларации на сельскохозяйственное дизельное топливо, чтобы поддержать протестующих фермеров, которые требуют снижения цен на энергоносители и быстрой компенсации за урожай и скот, потерянные в результате разрушительного наводнения.

По его словам, это мероприятие будет стоить государству 82 миллиона евро в 2024 году. Однако фермеры заявили, что продолжат протесты.