ЕС намерен рекомендовать масштабные сокращения выбросов CO2 к 2040 году

Европейская комиссия будет рекомендовать странам ЕС сократить чистые выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году – цель, которая проверит политический аппетит к продолжению амбициозной борьбы Европы с изменением климата накануне выборов в Европарламент. Об этом сообщает Reuters.

Проекты рекомендаций Еврокомиссии, с которыми ознакомилось агентство, свидетельствуют о том, что ЕС одобрит 90%-ное сокращение чистых выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года.

Цель до 2040 года имеет целью удержать страны Европейского Союза на пути между существующей климатической целью ЕС к 2030 году и долгосрочной целью достичь нулевых выбросов к 2050 году, а также положить конец текущему вкладу Европы в изменение климата.

Разработанный на фоне протестов фермеров по всей Европе и политического давления на некоторые "зеленые" законы ЕС, план ЕС имеет целью сосредоточиться на сохранении государственной поддержки и европейских отраслей.

"Для продолжения Европейского зеленого курса на десятилетие до 2040 года необходимо будет уделить дополнительное внимание созданию благоприятных условий для бизнеса и граждан, чтобы они могли освоить переход", – говорится в проекте плана ЕС.

"Климатические действия должны охватывать всех", – говорится в нем.

Вторничное предложение положит начало политическим дебатам по этой цели, но окончательное юридическое предложение будет зависеть от новой Еврокомиссии, сформированной после выборов в Европарламент в июне.

Климатическая повестка дня Европы вступает в сложную политическую фазу, поскольку она начинает затрагивать чувствительные сектора, такие как сельское хозяйство, а традиционные отрасли промышленности сталкиваются с жесткой конкуренцией зеленых технологий со стороны Китая.

В проекте говорится, что сельское хозяйство должно сократить выбросы, не связанные с выбросами CO2, на 30% к 2040 году по сравнению с уровнем 2015 года, но чиновники ЕС в понедельник заявили, что эта цель для политически напряженного сектора может быть отменена в окончательном документе.

Цель, поставленная на 2040 год, трансформирует энергетический баланс Европы: угольная энергетика будет постепенно прекращена, а общее использование ископаемого топлива сократится на 80%, заменившись возобновляемыми источниками энергии и ядерной энергетикой.

В проекте также изложена цена неспособности бороться с изменением климата в виде более разрушительных экстремальных погодных условий, которые, как отмечается, могут привести к дополнительным расходам в размере 2,4 триллиона евро к 2050 году, если глобальное потепление не будет ограничено 1,5 градусами по Цельсию выше доиндустриального уровня.

В 2022 году ЕС сократил выбросы парниковых газов на 33% по сравнению с 1990 годом.