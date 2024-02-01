В Финляндии начинается масштабная забастовка

В Финляндии накануне начались масштабные забастовки, которые продлятся минимум два дня и затронут почти все сферы повседневной жизни жителей страны. Об этом сообщает Yle.

Забастовки коснутся воздушного движения, продуктовых магазинов, гостиниц и ресторанов, почты, банков, транспорта, а также промышленности.

Они особенно заметны в магазинах, ресторанах и гостиницах. Практически полностью остановлены авиаперевозки. Завтра акция протеста скажется на автобусном и железнодорожном транспорте.

В столичном регионе многие взрослые вынуждены оставаться дома с детьми из-за забастовки работников детских садов. Забастовка работников дошкольного образования началась вчера и продолжается в течение четверга.

Кроме того, из-за забастовки не работает много магазинов ресторанов и гостиниц.

В четверг и пятницу практически полностью остановятся авиаперевозки, поскольку в результате забастовки авиакомпании вынуждены отменять большинство рейсов.

По данным оператора аэропортов Finavia, коммерческое пассажирское и грузовое авиасообщение завтра прекратится почти по всей Финляндии. Военные аэропорты, используемые Силами обороны, продолжат работать в обычном режиме.

Авиаперевозчик Finnair уже отменил 500 рейсов.

На общественном транспорте в пятницу нельзя будет добраться до работы или до школы, по крайней мере в столичном регионе, в Турку и Тампере – забастовка практически полностью остановит автобусы, пригородные поезда, метро и трамваи. В других городах также отменяют автобусные рейсы. Поезда, кроме ночных, не будут ходить по всей стране. В столичном регионе будут пытаться запустить небольшое количество рейсовых автобусов.

Кроме того бастуют работники доков и портов.