В Беларуси изменили перечень вузов для зачисления без экзаменов

Минобразования постановлением № 9 от 17 января 2024 года изменило перечень учреждений высшего образования для зачисления без вступительных испытаний.

Как сообщает пресс-служба министерства, теперь школьники, освоившие в рамках профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов или модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в лицее БГУ, могут без вступительных испытаний быть зачислены в Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусско-Российский университет, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова и Полесский государственный университет. Нововведения касаются и тех абитуриентов, кто поступает в вуз на основании договора о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.

Вместе с тем правила приема на определенный перечень специальностей в указанных вузах останутся неизменными. Речь идет о таких специальностях, как "Международные отношения", "Международное право", "Правоведение", "Экономическое право", "Государственное управление и право", "Востоковедение", а также специальностей, предметами профильных испытаний которых являются "Творчество" и "Физическая культура и спорт".

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.-