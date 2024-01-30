Блинкен назвал ситуацию на Ближнем Востоке самой сложной как минимум с 1973 года

Обстановка на Ближнем Востоке сейчас самая напряженная как минимум с 1973 года, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это самая опасная ситуация в регионе с 1973 года, а может - с еще более раннего периода", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Интерфакс.

Так Блинкен прокомментировал операцию Израиля в секторе Газа, проводимые хуситами обстрелы судов и кораблей в Красном море, а также обстрелы бойцами проиранских военизированных формирований баз США на Ближнем Востоке.

В 1973 году прошла Война Судного дня между арабскими странами и Израилем. Конфликт закончился израильской победой.