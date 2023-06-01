Последнее обновление: 01.06.2023 14:20

Белый дом: Один из приоритетов США – избежать Третьей мировой войны

Администрации президента США Джо Байдена напомнила три ключевых приоритета в течение последних 15 месяцев, один из которых – не допустить Третьей мировой войны.

Об этом на брифинге сказал координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

Одним из приоритетов Кирби назвал поддержку Украины, напомнив об объявленном новом пакете военной помощи.

Второй приоритет, по словам Кирби, это поддержка союзников США по НАТО. Он отметил, что американская сторона увеличила свое присутствие до 100 тысяч военнослужащих в Европе, чтобы гарантировать выполнение обязательств перед восточным флангом НАТО.

"И третий – избежать Третьей мировой войны... Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что война, которая фактически втягивает Запад, НАТО и Соединенные Штаты, не только не отвечает интересам нашей национальной безопасности, но и не отвечает интересам украинского народа. Это не хорошо для людей по всей Европе. Это, безусловно, не хорошо и для российского народа", – добавил Кирби.

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