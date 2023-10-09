Последнее обновление: 09.10.2023 08:40

США отправили авианосную группу на Ближний Восток

Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью в ответ после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшую эскалацию конфликта.

В состав авианосной ударной группы входят авианосец "Gerald R. Ford", который является крупнейшим военным кораблем в мире, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga "Normandy" и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" и Roosevelt.

"В ответ на атаку ХАМАС на Израиль и после детальных обсуждений с президентом Байденом, я распорядился предпринять несколько шагов для укрепления позиций Минобороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию", – сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Он также объявил о шагах по усилению эскадрилий истребителей ВВС США в регионе самолетами F-35, F-15, F-16 и A-10, которые перебазируются на базы на Ближнем Востоке, для дальнейшего усиления сил сдерживания в случае необходимости.

"Кроме того, правительство Соединенных Штатов быстро предоставит Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, в том числе боеприпасы. Первая помощь в сфере безопасности начнет поступать уже сегодня и прибудет в ближайшие дни", – отметил Остин.

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