Последнее обновление: 26.01.2024 10:01

Турция официально завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение турецкого парламента, которое ратифицирует протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Протокол опубликовали вечером 25 января в официальном вестнике Турции, что означает вступление его в силу. Таким образом, Турция полностью одобрила вступление Швеции в НАТО.

Напомним, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Швеция более полутора лет ожидает одобрения своей заявки на вступление всеми странами-членами НАТО.

Вступление Швеции в НАТО пока не одобрила только Венгрия, которая обещала, что будет "не последней" в этом процессе.

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