Турция согласует заявку Швеции о вступлении в НАТО в обмен на F-16

Парламент Турции ратифицирует заявку Швеции о вступлении в НАТО, если Соединенные Штаты продадут Турции истребители F-16, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Если США сдержат свои обещания, наш парламент сдержит свои обещания", - сказал Эрдоган, которого цитирует Euractiv.

Президент Турции добавил, что министр иностранных дел его страны Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили заявку Швеции на вступление в НАТО во время заседания ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке.

В тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил SVT Nyheter, что он все еще ожидает, что Швеция станет членом НАТО, когда турецкий парламент соберется этой осенью. Он также выразил надежду, что у него будет возможность поговорить с Эрдоганом.