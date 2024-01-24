Последнее обновление: 24.01.2024 10:29

Парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Великое национальное собрание Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрило ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Из 346 депутатов Турции вступление Швеции в Альянс поддержали 287, еще 35 проголосовали против, остальные – воздержались.

Одобрение вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте было оформлено в три решения, за которые голосовали отдельно. Этому предшествовали многочисленные выступления депутатов всех шести парламентских фракций Турции.

Теперь для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции в Альянс свою подпись под решением парламента должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это формальный шаг, но неизвестно, когда именно он состоится.

Швеция более полутора лет ожидает одобрения своей заявки на вступление всеми странами-членами НАТО. До сих пор, кроме Турции, вступление Швеции в НАТО не одобрила Венгрия, которая обещала, что будет "не последней" в этом процессе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник пригласил своего шведского коллегу в Будапешт, чтобы обсудить заявку. Но министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя приглашение Орбана, сказал, что пока для таких переговоров нет причин.

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