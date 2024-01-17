Последнее обновление: 17.01.2024 13:10

В Беларуси за распространение порно задержана 23-летняя пользователь OnlyFans

Белорусские силовики задержали 23-ленюю жительницу Минского района по подозрению в изготовлении и распространении порнографии, сообщила пресс-служба МВД.

«… на протяжении года девушка самостоятельно снимала видео, сама же выступала в роли актрисы. Затем размещала ролики на специализированных сайтах с целью получения выгоды. Доступ к контенту стоил от 50 до 500 рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Судя по опубликованным пресс-службой МВД оперативным кадрам, свои ролики модель размещала на страницах сервиса OnlyFans.

«При осмотре по месту жительства фигурантки оперативники обнаружили и изъяли компьютерную технику, цифровые носители информации, аппаратуру для записи, тематический реквизит и осветительное оборудование», — сообщили в МВД.

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