Минздрав РБ сообщил о кишечной инфекции в одной из школ Минска

Минздрав РБ проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия и эпидемиологическое расследование в 165-й средней школе Минска «в связи с регистрацией случаев кишечной инфекции у учащихся».

«… проводится оценка организация питания, в т.ч. условий приготовления и реализации блюд, отобраны для лабораторных исследований пробы готовых блюд и воды, обследован персонал пищеблока на кишечную группу инфекций. Дети, у которых выявлены симптомы, помещены на дообследование в одну из столичных больниц», - говорится в сообщении ведомства.