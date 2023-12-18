Китайские фирмы используют Малайзию для сборки высококлассных чипов

Все больше китайских компаний-разработчиков полупроводников обращаются к малазийским фирмам для сборки части высокотехнологичных чипов, стремясь предупредить риски на случай, если США расширят санкции против китайской индустрии микросхем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с ходом переговоров, компании просят малазийские фирмы, занимающиеся упаковкой микросхем, собрать тип микросхем, известный как графические процессоры (GPU).

По их словам, запросы касаются только сборки, что не противоречит никаким ограничениям США, а не изготовления пластин для чипов. Двое собеседников добавили, что некоторые контракты уже согласованы.

Они отказались разглашать названия компаний, участвующих в этой сделке, или называть себя, ссылаясь на соглашения о конфиденциальности.

Стремясь ограничить доступ Китая к высококлассным графическим процессорам, которые могли бы способствовать прорыву в области искусственного интеллекта или питать суперкомпьютеры и военные программы, Вашингтон все чаще накладывает ограничения на их продажу, а также на сложное оборудование для производства чипов.

По словам аналитиков, по мере того, как эти санкции ужесточаются, а бум искусственного интеллекта подпитывает спрос, небольшие китайские фирмы, занимающиеся разработкой полупроводников, пытаются обеспечить достаточное количество передовых услуг по упаковке у себя дома.

По словам двух собеседников, некоторые китайские компании заинтересованы в услугах по упаковке микросхем.

Малайзия, которая является основным центром в цепочке поставок полупроводников, имеет все шансы расширить свой бизнес, поскольку китайские компании, производящие микросхемы, диверсифицируют свою деятельность за пределы Китая для обеспечения потребностей в сборочных работах.

Unisem, мажоритарным владельцем которой является китайская компания Huatian Technology и другие малазийские компании, занимающиеся упаковкой микросхем, наблюдают рост бизнеса и увеличение количества запросов от китайских клиентов, сообщил источник.

Председатель Unisem Джон Чиа отказался комментировать информацию о клиентах компании, но сказал: "Из-за торговых санкций и проблем с цепочками поставок многие китайские компании-разработчики микросхем приехали в Малайзию, чтобы найти дополнительные источники поставок за пределами Китая для поддержки своего бизнеса в Китае и за его пределами".

По словам двух источников, китайские фирмы, занимающиеся разработкой микросхем, также рассматривают Малайзию как хороший вариант, поскольку эта страна воспринимается как находящаяся в хороших отношениях с Китаем, доступная по цене, с опытной рабочей силой и современным оборудованием.