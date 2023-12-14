Последнее обновление: 14.12.2023 13:32

В Беларуси циркулируют негриппозные респираторные вирусы - Минздрав

Результаты вирусологического мониторинга свидетельствуют о циркуляции в Беларуси в основном негриппозных респираторных вирусов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Специалисты регистрируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, выявляются единичные случаи циркуляции вирусов гриппа (А(H3N2), А(H1N1) и В). В настоящее время заболеваемость ОРИ находится в пределах средних данных, из числа заболевших более 60% - дети до 18 лет. В нашей стране ежегодно тысячи людей сталкиваются с острыми респираторными инфекциями, на долю которых приходится более 98% всех регистрируемых инфекционных заболеваний.

Заболеваемость ОРИ и гриппом имеет характерную для многолетних наблюдений динамику и тенденцию развития эпидемического процесса. Во всех регионах страны отмечается еженедельный прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19.

В текущем эпидемическом сезоне нельзя исключить высокие уровни заболеваемости гриппом среди населения. Но их рост ожидается не в декабре 2023 года, а с января по март 2024 года.



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