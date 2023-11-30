Большинство британцев хотело бы вернуться к единому рынку ЕС

Большинство британцев поддержало бы возвращение Соединенного Королевства в единый рынок ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov с участием около 2100 респондентов.

При этом 57% хотели бы возвращения Британии в единый рынок Евросоюза, даже если бы это означало восстановление свободного движения рабочей силы, хотя в 2016 году замедление иммиграции было основной мотивацией тех, кто голосовал за выход Британии из ЕС, сообщает Reuters.

Поддержка несколько отличается в зависимости от политических взглядов в группе тех, кто поддерживал Brexit в 2016 году.

Так, среди тех, кто голосовал за выход из ЕС и сейчас поддерживает лейбористов, возвращение к единому рынку поддерживают 53%, а против – 31%. Среди таких сторонников консерваторов возвращения к единому рынку хотели бы только 29%, а 54% против.

Лейбористы, которые, вероятно, выиграют следующие выборы, обещали улучшить торговые отношения с Евросоюзом, но лидер политсилы Кир Стармер говорил, что не планирует возвращаться к единому рынку.

Также опрос показал, что 72% британцев хотят, чтобы Соединенное Королевство имело более тесные связи с ЕС. Таких большинство в том числе среди тех, кто голосовал за Brexit.

Другие опросы за последние месяцы также показали, что большинство британцев сейчас считает Brexit ошибкой. Данные за 2022 год показали рекордные показатели иммиграции в Британию, вдвое больше, чем в год перед Brexit.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии на вопрос, считает ли она, что Великобритания сможет когда-нибудь снова присоединиться к ЕС, отметила, что это дело для следующего поколения: "Я постоянно говорю своим детям: вы должны это исправить. Мы все испортили, вы должны это исправить".

В свою очередь премьер Британии Риши Сунак отреагировал на это словами, что не считает выход из ЕС ошибкой и выступал за Brexit "еще до того, как это было в его карьерных интересах".