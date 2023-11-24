В секторе Газа начинается четырехдневное перемирие

Четырехдневная пауза в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступает в силу в рамках соглашения, ключевым посредником в котором выступили власти Катара, а также Египет и США.

В течение дня боевики должны освободить первых 13 израильских заложников, ориентировочно это произойдет в 16:00 по местному времени. Всего планируется освободить по меньшей мере 50 человек.

Из израильских тюрем освободят 39 палестинских заключенных, женщин и несовершеннолетних (всего – 150 человек).

В сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом начнет поступать больше гуманитарной помощи. Ежедневно планируется отправлять 130 тысяч литров дизельного топлива и 200 фур с гуманитарными грузами.

Вся воздушная активность Израиля над сектором Газа (в том числе наблюдение с беспилотников) прекратится за шесть часов до начала освобождения заложников.

Израильских заложников сначала перевезут в Египет, палестинских заключенных – на Западный берег, который контролирует Палестинская администрация. Власти Израиля, по сообщениям СМИ, заявляли, что не освободят палестинцев, пока не увидят своих граждан.

Перед началом режима прекращения огня израильские военные разместили в соцсетях видеоролик, в котором предупредили жителей сектора Газа о том, что война еще не закончилась.

«Гуманитарная пауза носит временный характер», – сказал на арабском языке пресс-секретарь Армии обороны Израиля Авичай Адраи.

«Северная часть сектора Газа – это опасная зона боевых действий, и передвигаться на север запрещено. Для вашей безопасности вы должны оставаться в гуманитарной зоне на юге», – добавил он в обращении к жителям Газы.