Военные Израиля полностью окружили город Газа

Глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари в воскресенье вечером сообщил, что Армия обороны Израиля полностью «окружила» город Газа.

Израильские силы достигли береговой линии, фактически разделив сектор на «Север Газы и Юг Газы», сказал он, подчеркнув, что Израиль по-прежнему оставляет «пропускной коридор» для жителей северного сектора Газа и города Газа, чтобы они могли избежать военных действий и уйти на юг.

«Израиль продолжит энергичные атаки и продолжит активизировать нашу наземную операцию на севере сектора Газа и в большом городе Газа», — добавил Хагари.

Точных данных о том, когда именно войска ЦАХАЛ намерены войти в город, нет, но ожидается, что эта операция начнется в течение 48 часов.