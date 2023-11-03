WSJ: Группа Вагнера планирует передать "Хезболле" систему ПВО

Соединенные Штаты располагают разведывательными данными о том, что российская группа наемников Вагнера планирует обеспечить "Хезболлу", поддерживаемую Ираном, системой ПВО.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США. По данным издания, группа Вагнера планирует поставлять ливанским боевикам систему "Панцирь-С1", которая использует зенитные ракеты и пушки противовоздушной обороны для перехвата самолетов.

Система "Панцирь" будет предоставлена "Хезболле" через Сирию, где Россия поддержала президента Башара Асада в гражданской войне в 2015 году.

Анонимный американский чиновник отметил, что Вашингтон пока не подтвердил, что система была отправлена. Но официальные лица США следят за переговорами группы Вагнера и "Хезболлы", сообщило издание. Чиновники говорят, что потенциальная поставка вызывает серьезное беспокойство.

"Информация, обнародованная The Wall Street Journal, вызывает беспокойство", – сказала Эдриэнн Уотсон, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома.

"Мы знаем, что Россия отказалась осудить ХАМАС за его ужасную террористическую атаку на Израиль, и недавно они приняли представителей ХАМАС в Москве. Это происходит в тот момент, когда Россия продолжает совершать зверства в Украине", – добавила она.

Ливанская "Хезболла" обстреливает израильские войска через границу с тех пор, как ее палестинский союзник ХАМАС и Израиль начали войну 7 октября. Считают, что "Хезболла" потенциально может создать второй фронт против Израиля.