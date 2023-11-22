Израиль договорился с ХАМАС об освобождении 50 заложников

Власти Катара, которые были посредниками при заключении соглашения между Израилем и ХАМАС, официально объявили о сделке, согласно которой боевики освободят по меньшей мере 50 израильских заложников.

Соглашение также предусматривает четырехдневное перемирие в Газе для доставки гуманитарной помощи, а Израиль освободит некоторых палестинских заключенных.

«Соглашение предусматривает освобождение 50 гражданских лиц – женщин и детей, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа, в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах; число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения», – говорится в заявлении МИД Катара.

Правительство Израиля несколько часов обсуждало данное соглашение с группировкой ХАМАС, отмечает BBC.

Вот детали этого соглашения:

🔻Боевики ХАМАС освобождают 50 заложников-израильтян – только гражданских лиц, женщин и детей;

🔻Израиль соглашается на прекращение огня в секторе Газа – оно будет действовать в течение 4 дней;

🔻Израиль освобождает из тюрем около 150 (точных данных пока нет) палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних;

🔻Во время перемирия в Газу допускаются грузовики с гуманитарной помощью и топливом (сообщалось, что их будет 300).

Как сообщает Haaretz со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, согласно плану в течение пятидневного прекращения огня ХАМАС освободит «30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин».

«По словам чиновника, все подразделения израильских служб безопасности – ЦАХАЛ, Шин-Бет и Моссад – поддерживают планируемую сделку», – пишет издание.

Предполагается, что освобождение будет происходить поэтапно – примерно по 12 заложников в день.

Как пишет Times of Israel со ссылкой источник в правительстве, после одобрения соглашения Израиль должен опубликовать подробную информацию о палестинских заключенных, которых планируется освободить из тюрем.

По закону у общественности будет 24 часа на то, чтобы подать петицию против освобождения конкретного человека.