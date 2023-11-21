Власти Казахстана пообещали узаконить использование Starlink в стране

Использование спутникового интернета американской компании Starlink урегулируют в Казахстане в 2024 году на законодательном уровне, заявил в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин. Его слова приводит журнал Vlast.kz.

«Мы планируем в следующем году урегулировать всю эту ситуацию. Не могу сказать, в первом полугодии или во втором, потому что все зависит от мажилиса (парламента республики - прим.). Сначала нужно выработать модель, потом мы придем в мажилис и дальше будем дискутировать», - сказал министр.

Он отметил, что Минцифры Казахстана совместно со Starlink в пилотном режиме подключают к интернету десять сельских школ, а в течение полугода подключат 2 тыс. образовательных учреждений. Но сейчас в стране действуют законодательные ограничения, уточнил Мусин.

«Starlink — это новая технология связи, которая появилась три года назад, чтобы предоставлять услуги связи, им необходимо устанавливать оборудование на территории [Казахстана] и регулироваться с местными сетями связи», - добавил глава Минцифры.

По словам Мусина, сейчас использование Starlink находится в «серой зоне».