По всей Баварии проводят обыски по делам об антисемитизме

В немецкой Баварии во вторник утром начали обыски по делам об антисемитизме, высказанном в социальных сетях. Об этом сообщило издание Bild.

В Мюнхене и его окрестностях рейды провели в десяти квартирах. Также сообщили о действиях правоохранителей в Нюрнберге, Фюссене и Меммингене.

Среди обвиняемых – 19 мужчин и одна женщина. По данным МВД, всего правоохранители провели рейды на 17 объектах, у подозреваемых изъяли компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны.

Причиной организованных Баварским государственным управлением и Генеральной прокуратурой Мюнхена уголовных расследований стали провокационные посты в социальных сетях.

"Мы хотим повысить осведомленность граждан-евреев о том, что мы серьезно относимся к борьбе с антисемитскими преступлениями, а также о том, что борьба с антисемитизмом является приоритетом баварского правосудия. И среди правонарушителей-антисемитов – что эта борьба находится в центре внимания баварской системы правосудия", – пояснил старший прокурор Андреас Франк, уполномоченный баварской судебной системы по вопросам антисемитизма.

Сейчас расследование против подозреваемых начали, в частности, за подстрекательство людей, использование символики антиконституционных и террористических организаций и попустительство уголовным преступлениям.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал преследовать тех, кто поддерживает терроризм, а также тех, кто подстрекает к антисемитизму.