Очередной суд в США разрешил Трампу идти в президенты несмотря на штурм Капитолия

Окружной суд города Денвер в штате Колорадо стал на сторону экс-президента Дональда Трампа в иске, где требовалось заблокировать его участие в партийном голосовании в рамках президентских выборов 2024 года.

Истцы требовали применить к экс-президенту США 14-ю поправку к Конституции в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года и исключить его имя из списков избирателей на партийных выборах (праймериз) во время голосования за кандидатуру президента, передает Bloomberg.

Эта поправка была принята после Гражданской войны 1861-1865 годов для недопущения к федеральным должностям бывших повстанцев Конфедерации – сепаратистского образования на юге США, которое выступало за сохранение рабства.

Судья Денвера Сара Уоллес подтвердила, что избиратели, оспаривавшие место Трампа в бюллетенях штата, доказали, что он подстрекал к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Но запрет Конституции США занимать федеральные должности, считает Уоллес, не распространяется на чиновника, который принял президентскую присягу и снова баллотируется на ту же должность.

По мнению судьи, исторические данные и другие части Конституции США поддерживают позицию Трампа, согласно которой авторы третьего пункта 14-й поправки не могли иметь в виду, что общие ссылки на "государственную должность" или "должностное лицо США" касаются конкретно президентства или президента.

Дело в Колорадо стало первым обжалованием участия Трампа в выборах 2024 года на основе 14-й поправки, которое прошло полное рассмотрение. Решение еще может быть обжаловано в Верховном суде штата, а затем – и в Верховном суде США.

Решение судьи Денвера следует за предыдущими подобными решениями в штатах Миннесота и Мичиган, где так же отклонили иски с обжалованием участия экс-президента в выборах.