Последнее обновление: 29.09.2023 11:12

В Конгрессе США состоялось первое слушание по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеет Республиканская партия, в четверг провела первые слушания в рамках расследования дела об импичменте президента Джо Байдена.

Республиканцы, которые возглавляют расследование, во время слушаний заявили, что Джо Байден солгал о зарубежных деловых связях членов семьи – прежде всего сына Хантера – и не принял меры, чтобы разграничить их со своими официальными обязанностями на посту вице-президента США с 2009 по 2017 год.

На слушания для дачи показаний вызвали эксперта по вопросам судебной бухгалтерии, бывшего чиновника Министерства юстиции США и двух профессоров права, сообщает Reuters.

Республиканцы утверждают, что получили банковские переводы от граждан Китая, присланные Хантеру, которые якобы были осуществлены на домашний адрес Джо Байдена в штате Делавэр – и непонятно, получал ли он лично эти деньги.

В целом за предыдущие месяцы расследования в Палате представителей США так и не нашли доказательств неправомерных действий Байдена. В будущем республиканцы хотят получить доступ к личным и банковским данным Хантера Байдена и брата президента Джеймса.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование