Большинство американцев считает Байдена слишком старым для переизбрания президентом

В США большинство опрошенных избирателей считает нынешнего президента Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок, свидетельствуют данные опроса, проведенного Wall Street Journal.

Согласно опросу, 73% респондентов заявили, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. Причем 47% сказали то же самое о потенциальном сопернике Байдена от Республиканской партии Дональде Трампе, который младше Байдена на три года.

Байдена воспринимают благосклоннее, чем Трампа, по некоторым личным характеристикам. Около 48% избирателей сказали, что Байден симпатичен, по сравнению с 31% для Трампа. Около 45% считают Байдена честным, тогда как о Трампе так сказали 38%.

Опрос показал, что 39% избирателей положительно относятся к нынешнему президенту.

В отдельном вопросе 42% респондентов ответили, что одобряют то, как Байден справляется со своими обязанностями, еще 57% не одобряют.

В то же время американские избиратели не очень хорошо оценивают работу Байдена в экономической сфере. В частности, 58% избирателей говорят, что состояние экономики ухудшилось за последние два года.

Опрос также показал, что обвинительные приговоры против Трампа уменьшат склонность проголосовать за него у 37% респондентов. Еще 24% заявили, что они увеличат их приверженность Трампу. Около 35% сказали, что обвинения не повлияли на их выбор.

Опрос проводился среди 1500 зарегистрированных избирателей в период с 24 по 30 августа. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Респондентам звонили на мобильные, стационарные телефоны и присылали смс-сообщения с приглашением пройти опрос онлайн.

Президенту США Байдену 80 лет, а Трампу – 77.