Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах

В США Верховный суд Колорадо исключил бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня штата в 2024 году, постановив, что он не является подходящим кандидатом в президенты из-за "запрета повстанцев", предусмотренного 14-й поправкой.

Решение будет приостановлено до 4 января, в ожидании апелляции в Верховный суд США, который может решить этот вопрос, пишет CNN.

Решение Верховного суда штата касается только Колорадо, но это историческое решение может повлиять на президентскую кампанию 2024 года. Представители избирательной комиссии штата Колорадо заявили, что вопрос должен быть решен до 5 января - крайнего срока, установленного законом для формирования списка кандидатов на праймериз от Республиканской партии.

"Президент Трамп не просто подстрекал к восстанию. Даже когда осада Капитолия была в полном разгаре, он продолжал поддерживать ее, неоднократно требуя, чтобы вице-президент Пенс отказался выполнять свой конституционный долг, и звонил сенаторам, чтобы убедить их прекратить подсчет голосов на выборах. Эти действия составляли открытое, добровольное и прямое участие в мятеже", - написало большинство в своем мнении.

Если дело дойдет до Верховного суда США, вердикт по нему будет обязательным для всех штатов.

"Мы пришли к выводу, что приведенные выше доказательства, подавляющее большинство которых не вызывало сомнений во время судебного разбирательства, установили, что президент Трамп участвовал в мятеже", - добавляется в заключении.

"Прямые и явные усилия президента Трампа в течение нескольких месяцев, которые призывали его сторонников идти в Капитолий, чтобы предотвратить то, что он ошибочно охарактеризовал как якобы мошенничество над народом этой страны, были, бесспорно, открытыми и добровольными", - добавили там.

Кроме того, суд отклонил претензии Трампа на выражение свободы слова, написав: "Речь президента Трампа 6 января не была защищена Первой поправкой".

Кампания Трампа заявляет, что "быстро подаст апелляцию" на решение Верховного суда Колорадо.

"Сегодня вечером Верховный суд Колорадо вынес совершенно неверное решение, и мы немедленно подадим апелляцию в Верховный суд Соединенных Штатов и одновременный запрос на приостановку этого глубоко недемократического решения. Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и наконец положит конец этим неамериканским искам", – заявил представитель кампании Трампа Стивен Ченг.