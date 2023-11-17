Еврокомиссия отказывается от рекламы в соцсети Маска

Отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить запуск рекламы в соцсети X, бывший Twitter, из-за беспокойства относительно распространения дезинформации. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на внутренний документ комиссии.

В записке, направленной всем руководителям служб, заместитель главного представителя Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что дезинформация на X, особенно относительно войны Израиля и ХАМАС, привела к тому, что комиссия "рекомендует временно приостановить рекламу" на этой платформе до дальнейшего сообщения, чтобы избежать риска нанести ущерб репутации института.

Соцсеть X находится под пристальным вниманием в Европе из-за нового Закона о цифровых услугах (DSA), принятого Европейским Союзом. Комиссия, которая следит за соблюдением закона, в октябре направила официальный запрос компании Илона Маска с просьбой объяснить, как она обращается с незаконным контентом и дезинформацией, связанной с атакой ХАМАС 7 октября, в соответствии с DSA.

Службы ЕС все еще могут использовать X для коммуникаций через многочисленные профильные страницы Евромиссии. Но Спинант заявила, что департамент "рассмотрит возможность использования альтернативных платформ, например, LinkedIn, Instagram или Facebook для размещения платной рекламы.

"Мы также изучаем новые платформы, чтобы диверсифицировать наше присутствие в социальных сетях", – отметила Спинант.

Напомним, ранее появились сообщения, что Илон Маск допускает блокировку сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контента с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.