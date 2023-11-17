Минздрав РБ признал рост заболеваемости коронавирусом

Минздрав Беларуси признал, что в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, балом правит штамма "пирола".

"Сейчас, как и во всем мире, отмечается определенный рост заболеваемости. Ситуация контролируемая», - заявил в четверг главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко (цитата БелТА).

«В настоящее время в мире вызывает озабоченность циркуляция штамма "пирола", и сейчас наблюдается определенный подъем. Этот штамм характеризуется снижением продолжительности инкубационного периода: с момента заражения до заболевания проходит три дня, при том, что ранее было пять и более. Заболевание протекает в нетяжелой форме", - сообщил он.

Между тем, сотрудникам системы здравоохранения уже около двух месяцев на мероприятиях по эпидемиологическому информированию рассказывают, что распространенный нынче в Беларуси штамм (необязательно пирола) отличается высокой заразностью и сдержит в себе признаки сразу трех заболеваний – коронавируса, гриппа и простуды.