Последнее обновление: 16.11.2023 14:19

Самолет за эвакуированными из сектора Газа белорусами вылетел в Египет

Самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел в Египет из Национального аэропорта Минск. Он заберет эвакуированных из сектора Газа белорусов, сообщает пресс-служба МЧС.

"Двое медиков и двое психологов из Республиканского отряда специального назначения МЧС "ЗУБР" направляются в составе гуманитарного рейса в Египет для оказания помощи и сопровождения граждан Беларуси, эвакуируемых из зоны военного конфликта", - говорится в сообщении.

Для минимизации возможных кризисных ситуаций специалисты МЧС в готовности оказывать экстренную психологическую помощь как взрослым, так и детям.



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