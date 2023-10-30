Словения продлила проверки на границе с Хорватией и Венгрией

Словения продлила полицейские проверки на границе с Хорватией и Венгрией еще на 20 дней, до 19 ноября, ссылаясь на беспокойство относительно терроризма и организованной преступности. Об этом сообщает Euractiv.

Словения возобновила пограничные проверки 21 октября – в день, когда Италия ввела проверки на словенской границе. Это решение Рим объяснил повышенными рисками для безопасности из-за деятельности организованных преступных группировок и эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Правительство Словении перечислило те же причины, но теперь также отметило, что проверки были введены в целях внутренней безопасности и из-за террористических угроз.

Словенские полицейские не проводят систематические проверки, а сосредотачиваются на потенциально подозрительных транспортных средствах и пассажирах.

По истечении нового срока проверки, вероятно, будут продлены еще на месяц, заявили в Министерстве внутренних дел Словении.

Между тем Италия допустила продление контроля на границе со Словенией и в следующем году.