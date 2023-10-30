Израиль отреагировал на погром в Дагестане

В Израиле призвали "российские законные власти" принять меры в связи с антисемитским погромом в Дагестане. Соответствующее заявление было опубликовано офисом премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Израильтяне заявляют, что "с предельной серьезностью относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было".

Отмечается, что Иерусалим следит за событиями в Дагестане.

"Израиль ожидает, что российские законные власти будут защищать благополучие всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и примут решительные меры против участников беспорядков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - сказано в заявлении.