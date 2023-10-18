Последнее обновление: 18.10.2023 17:53

Байден поддержал позицию Израиля по больнице в Газа

Президент США Джо Байден на встрече с премьером Израиля Нетаньяху поддержал версию Израиля, что удар по больнице в секторе Газа нанес не ЦАХАЛ.

"На основании того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди в этом не уверены. Так что нам предстоит преодолеть множество вещей", - заявил президент США на встрече с Нетаньяху.

Ранее Израиль представил результаты своего расследования произошедшего, из которых следует, что ЦАХАЛ не имеет отношения к удару, а упавшая на больницу ракета была запущена палестинским "Исламским джихадом".

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