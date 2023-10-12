Госсекретарь США прилетел в Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в четверг в Израиль для выражения поддержки после террористической атаки ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

В аэропорту Блинкена встретили несколько официальных лиц, в том числе министр иностранных дел Эли Коэн. Госсекретарь не сделал заявления для присутствующих журналистов.

В Израиле Блинкен должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками. Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что Блинкен прибыл в страну, чтобы "непосредственно пообщаться с нашими партнерами о ситуации на местах и обсудить поддержку США в ответ на жестокие террористические атаки ХАМАС".

Перед посадкой на самолет на базе Эндрюс Блинкен сказал, что он направляется в Израиль с "очень простым и четким посланием от имени президента Соединенных Штатов и от имени американского народа, которое заключается в том, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль".

"Мы поддерживаем израильский народ. Мы прикрываем его спину сегодня. Мы будем прикрывать его завтра. Мы будем поддерживать его каждый день", – подчеркнул госсекретарь.

Он повторил, что США решительно настроены обеспечить Израиль средствами для самозащиты, приравняв уровень жестокости ХАМАС к уровню террористического "Исламского государства".

Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не присоединялись новые игроки.