Байден планирует в среду посетить Израиль

США официально подтвердили, что президент Джо Байден планирует отправиться в Израиль и таким образом засвидетельствовать солидарность со страной, сообщает CNN.

Предстоящий визит Байдена анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент США должен прибыть в Израиль в среду.

По информации из Белого дома, Байден выразил "сильный интерес" к тому, чтобы совершить эту поездку, после получения приглашения от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на выходных.

Кроме Тель-Авива, Байден отправится также в Иорданию и встретится с королем страны, а также с президентом Палестинской администрации, сообщил представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби.

Последний раз Байден совершал столь рисковый визит, когда прибыл в Киев в феврале 2023 года. В отличие от той поездки, состоявшейся через год после начала полномасштабной войны, на этот раз визит Байдена состоится фактически сразу после эскалации. Предполагают, что решение Байдена не в последнюю очередь обусловлено его давним знакомством и дружбой с Нетаньяху.