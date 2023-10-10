Минздрав РБ снова разрешил школьникам болеть 5 дней без справки

Министерство здравоохранения Беларуси снова разрешило школьникам и студентам болеть 5 дней без предоставления справки.

«В целях предотвращения распространения инфекций с 9 октября 2023 г. в случае отсутствия обучающихся на занятиях в учреждениях образования (дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего) в течение 5 дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний, предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», - говорится в сообщении ведомства.

«Данное правило устанавливается письмом Минздрава №2-1-7/20422 от 06.10.2023 и действует до особого распоряжения», - сказано в сообщении.