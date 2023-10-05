Последнее обновление: 05.10.2023 16:41

В Беларуси произошел массовый сбой умной техники Xiaomi

Пользователи Xiaomi из Беларуси и России столкнулись с массовым сбоем смарт-техники компании. Об этом сообщают медиа.

Среди устройств, ставших объектом проблем, указываются работы-пылесосы, камеры видеонаблюдения, системы "умный дом", дверные звонки, чайники и другие устройства, относящиеся к экосистеме Xiaomi.

Пользователи сообщили, что даже попытки перезагрузки и переустановки приложений изготовителя не помогли возобновить работу устройств.

Представительство Xiaomi в России признало существование проблемы и обещало поскорее решить ее.



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