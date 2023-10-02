С начала года более 340 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь по безвизу

С начала 2023 года более 340 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января безвизом воспользовались 340 947 проживающих в соседних с Беларусью странах Евросоюза: 207 745 граждан Литвы, 78 045 граждан и 24 014 неграждан Латвии, а также 31 143 гражданина Польши», - говорится в сообщении.

С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 725 933 иностранца: 456 008 граждан Литвы, 166 179 граждан и 50 893 негражданина Латвии, а также 52 853 гражданина Польши.