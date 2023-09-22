Число проживающих в Литве белорусов превысило 60 тыс.

На 1 сентября в Литве проживало 203.157 иностранных граждан (на начало года — почти 190 тыс.; +6,9%), сообщает Департамент миграции при МВД этого государства.

Среди них больше всего украинцев — 85,6 тыс. Вторая по величине национальная группа иностранцев в Литве — белорусы, число которых к началу осени превысило 60 тыс. (в начале года их было около 48 тыс., рост на четверть).

По данным миграционной службы, почти половина всех иностранцев прибыла в Литву на заработки. Преимущественно это люди, занимающиеся перевозками, работники строительной и других отраслей промышленных услуг.

4 августа Департамент миграции сообщил, что с конца ноября 2022 года 910 белорусов признаны лицами, угрожающими национальной безопасности Литвы.

337 гражданам Беларуси было отказано в выдаче временного вида на жительство (ВНЖ), 121 — в замене этого документа, 205 — аннулирован ранее действовавший временный ВНЖ.