Молдова присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС

Молдова 19 сентября присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС как государство-участник, этот механизм – европейская инициатива солидарности, направленная на поддержку стран во времена кризисов и катастроф. Об этом сообщили в Совете ЕС после принятия соответствующего решения.

Молдова воспользовалась преимуществами Механизма гражданской защиты ЕС, чтобы справиться с масштабным перемещением украинцев, вызванным полномасштабным вторжением России в Украину.

Теперь, когда Молдова официально присоединилась к Механизму, она также сможет предложить солидарность и помощь другим странам, которые в этом нуждаются.

Гражданская защита охватывает превентивные меры для уменьшения воздействия будущих чрезвычайных ситуаций или катастроф, а также помощь, оказываемую населению после природной или техногенной катастрофы. Механизм гражданской защиты ЕС координирует этот ответ на уровне ЕС.