Илон Маск хочет сделать X платным для всех

Соцсеть X планирует взимать «небольшую ежемесячную плату» за использование. Об этом заявил владелец компании Илон Маск в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Нововведение, как ожидается, позволит решить проблему «огромной армии ботов» на платформе.

«Если за бот придется заплатить доли цента или что-то в этом роде, эффективная стоимость ботов станет очень высока», - объяснил Маск.

Он не уточнил, сколько будет стоить новая подписка, но назвал ее «небольшой суммой денег». Сроки введения изменений также неизвестны.

В ходе разговора Маск поделился новыми показателями для X, отметив, что сейчас у сайта 550 млн пользователей в месяц, которые ежедневно генерируют от 100 до 200 миллионов постов. Неясно, включены ли в эту статистику новостные ленты и спамеры.

Количество подписчиков X Premium не раскрывается, однако по некоторым данным, оно составляет 827 615 пользователей.

Между тем предыдущая инициатива Илона Маска по избавлению X от ботов с помощью платной подписки за $8 в месяц не принесла значительных результатов. Исследование dappGambl показало, что около 10% фолловеров у популярных аккаунтов на тематику криптовалют по-прежнему являются фейками.

Согласно данным Dewey Square Group, с приходом нового CEO соцсеть ежемесячно демонстрирует отток пользователей. В марте снижение трафика в соцсети составило 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.