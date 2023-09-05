Последнее обновление: 05.09.2023 17:56

В Польше удалось остановить вспышку "болезни легионеров"

Заболеваемость легионеллезом на юго-востоке Польши идет на спад: во вторник был зарегистрирован только один новый случай. Об этом сообщает AP.

Распространение болезни удалось остановить после дезинфекции системы водоснабжения хлором.

Органы здравоохранения, прокуратура и служба внутренней безопасности все еще ищут источник инфекции. Эксперты говорят, что причиной могла стать теплая вода в редко используемом водопроводе в условиях жаркой погоды.

По данным властей, смертельные случаи вследствие болезни фиксировали среди пожилых людей, которые также страдали от сопутствующих заболеваний, таких как рак.

Последний смертельный случай от "болезни легионеров" в Польше был зарегистрирован в пятницу. Всего были инфицированы 166 человек.

О вспышке легионеллеза в Жешуве стало известно 25 августа. Тогда зафиксировали более 100 случаев инфицирования.

Легионеллез или "болезнь легионеров" – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно инфицирование происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.

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