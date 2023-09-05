Большинство граждан России не сдали экзамен по латышскому языку

Большинство, или 61% проживающих в Латвии граждан России, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко.

По ее словам, на экзамен по латышскому языку зарегистрировалось больше граждан России, чем явилось по факту.

Всего на экзамен по госязыку записались 13 147 граждан России, в том числе на первый этап весной — 8462, на второй этап летом — 4685.

Сдавать экзамен пришел 11 301 гражданин РФ, в том числе на первом этапе — 7383, на втором этапе — 3918.

Сдать экзамен по госязыку можно было с 11 апреля по 29 августа.

На данный момент заявление о пересдаче экзамена по госязыку подал 6501 человек.