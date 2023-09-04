Нигерийцы осведомлены о криптовалютах лучше американцев - опрос

99% жителей Нигерии осведомлены о существовании цифровых активов — африканское государство обогнало США с показателем 95%. Об этом свидетельствует исследование ConsenSys.

Опрос проводился среди 15 158 человек из 15 стран в возрасте от 18 до 65 лет. Согласно глобальным данным, 92% людей по всему миру разбираются в криптовалютах.

Из нигерийских респондентов 70% заявили, что понимают фундаментальные концепции блокчейна. За ними следуют граждане Южной Кореи (63%), ЮАР (61%), Бразилии (59%) и Индии (56%).

Среди 1001 опрошенного из Нигерии 76% владеют, либо ранее хранили криптовалюту. Самые популярные монеты у местных — биткоин, Ethereum, Binance Coin и Dogecoin.

При этом 65% нигерийцев и 56% аргентинцев отметили, что нестабильность национальной валюты сподвигла их купить цифровую, 50% из общего числа респондентов указали, что регуляторам следует создать законы, которые поощряют участие в крипторынке и защищают инвесторов.

Эксперты отметили, что в Европе и США процент осведомленности о технологиях гораздо ниже, чем в африканских странах. При это только половина из опрошенных американцев пользуется цифровыми активами.