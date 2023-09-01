TikTok тоже заблокировал аккаунты с прокитайской пропагандой

Социальная сеть TikTok удалила 284 аккаунта, связанных с китайской дезинформационной кампанией. Об этом сообщает The Guardian.

В TikTok были размещены положительные комментарии о Китае и негативные комментарии о США, их внешней политике и критиках китайского правительства. Особое внимание обращалось на принудительный труд в провинции Синьцзян и на Тайване. Многие видео на TikTok имели тысячи просмотров.

TikTok заблокировала эти аккаунты за нарушение политики по поводу скрытого влияния. В политике компании отмечено, что они активно противодействуют операциям влияния, направленным на систему TikTok или сообщество. Подробности относительно удаленных аккаунтов будут раскрыты в квартальном отчете TikTok о соблюдении правил сообщества.

Эксперты позитивно относятся к удалению аккаунтов, но требуют от TikTok большей прозрачности. Они считают, что компания должна соблюдать стандарты, подобные отчету Meta, и предоставлять доступ к информации независимым организациям.